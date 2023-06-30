Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir İl Teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma programına, AK Parti MYK Üyesi ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Zengin, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, merkez ilçe, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, ilçe teşkilatları, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

Programda birlikte fotoğraf çektirdiği partililerle bayramlaşan Başkan Savran, ““Cenab-ı Allah’a şükrederek bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah, birliğimizi beraberliğimizi bozmasın.“ dedi.