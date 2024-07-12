Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Hizmet-İş Sendikası tarafından düzenlenen programda, hem hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının başlangıcı dolayısıyla belediye personellerine aşure ikramında bulundu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Öğle yemeği molasında Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan işçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Rasim Arı, burada çalışanların hicri yılbaşı ve Muharrem ayını tebrik etti. Arı daha sonra Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ahmet Çöler, Veli Kırşehirli ve Hasan İler, HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika yöneticileri ile birlikte birlik ve bereketin sembolü hale gelen aşure ikramında bulundu.

“Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” diyen Arı ardından çalışanlar ve sendika temsilcileri ile bir süre sohbet etti.