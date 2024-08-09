Nevşehir'de Fotoğraf Sanatçısı Derya Yazar Atasever’in ‘Benim Masallarım’ adlı kişisel fotoğraf sergisi 18 Ağustos Pazar günü Meryem Ana Kilisesi’nde açılacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ temasıyla gerçekleştirdiği etkinlikler sürüyor. Her yaş gurubundan kişilere hitap eden sportif ve kültürel etkinlikler çerçevesinde 18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 19.30’da Fotoğraf Sanatçısı Derya Yazar Atasever’in ‘Benim Masallarım’ adlı kişisel fotoğraf sergisi Meryem Ana Kilisesi içerisinde açılacak.

Bugüne kadar 18 kişisel fotoğraf sergisi açan ve çok sayıda ulusal ve uluslararası karma fotoğraf sergilerinde eserleri sergilenen Yazar’ın, Meryem Ana Kilisesi’nde açacağı ‘Benim Masallarım’ adlı sergisinde Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra Nepal, İtalya, İran, Küba, Vietnam, Afrika Benim, Hindistan, Kıbrıs, Tunus ve Romanya’dan çektiği fotoğrafları yer alacak.