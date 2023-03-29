Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ‘Pinokyo’ adlı oyunlarını bu kez depremzede, yetim ve öksüz çocuklar için sahneledi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

İHH İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Şubesince, yaşadıkları illerde depremlerden etkilenerek aileleri ile birlikte Nevşehir’de misafir edilen depremzede çocuklar ile Nevşehir’deki yetim ve öksüz çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Program iftar sonrası, Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu tarafından ‘Pinokyo’ adlı çocuk oyunu sahnelendi. Gökhan Eryılmaz’ın yönettiği ve Efza Nur Türkdönmez, Osman Gündüz, Gökçe Yiğit, Rafet Atan, Ali Sesveren, Mehmet Eren Çırak ve Rabia Özcan’ın rol aldığı oyunu çocuklar ilgiyle izledi.