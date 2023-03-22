Nevşehir Valiliğince, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına "Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler anısına Kahveci Dağı'nda oluşturulan hatıra ormanında, fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yaşanan deprem ve sel felaketlerinin, Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğunu ortaya koyduğunu, bu afetlere karşı tedbirler alarak yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini belirtti.

Vatandaşların afetlere hazırlanması konusunda çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Becel, "Tabiatla inatlaşmak yerine, tabiatın diline uygun yapılaşmayla insanların güvenli şekilde yaşamasını sağlamak durumundayız. İlimizde de bu kapsamda ormanlar kurarak küresel ısınmanın etkisini azaltmak amacıyla bir çabanın içindeyiz. Her yıl diktiğimiz fidanlarla yağış rejimini değiştirmeye yönelik küçük de olsa faydamızın olmasını umut ederek çalışıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Savran da depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine destek verenlere teşekkür ederken, yaşamını kaybedenlere rahmet diledi.

Savran, Nevşehir'i de modern, depreme dayanıklı ve yeşili bol bir şehir yapmak adına çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Savran, “Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devletimiz güçlüdür, el birliğiyle hep beraber bunun da üstesinden geleceğimize inancımız sonsuz. Binlerce insanımızı kaybetmiş olmamız bizim için büyük bir acı.” dedi.