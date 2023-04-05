Nevşehir Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleri ile birlikte Nevşehir’e gelerek çeşitli yurtlara yerleştirilen ve okullarda eğitimlerini sürdüren çocuklar için gerçekleştirilen moral etkinlikleri sürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliğinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çocukların yaşadıkları travmaları atlatmak ve Nevşehir’deki arkadaşları ile uyum sürecinin hızlanması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, Yaratıcı Drama ve Uygulamalı Tiyatro Öğretmeni Seza Derme tarafından, kaldıkları yurtlarda ve eğitimlerini sürdürdükleri okullarda ziyaret edilen çocuklar için drama etkinliği yapılıyor. Çocukların hayal güçlerini yeniden canlandırma, kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak özgüvenlerini arttırma amacıyla yapılan etkinliklerde keyifli saatler geçiren çocuklar, müzik eşliğinde dans edip çeşitli oyunlar oynuyor.