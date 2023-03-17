Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Şehir Tiyatrosu oyuncuları “Pinokyo” adlı oyunlarını depremzede çocuklar için sahneliyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Depremden etkilenen ve Nevşehir’e yerleşen ailelerin çocuklarının, yaşadıkları travmaları atlatmalarına yardımcı olmak ve Nevşehir’deki arkadaşları ile uyum sürecinin hızlanması amacıyla Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Pinokyo” adlı oyunlarını okullarda sahneliyor.

Nevşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce çocuğa ulaşan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, çocuklarla eğlenceli bir gün geçiriyor.

İlk olarak Yavuz Sultan Selim Han Ortaokulu ve 19 Mayıs İlkokulu’nda sahnelenen oyun önümüzdeki günlerde il merkezindeki farklı okullarda da sahnelenmeye devam edecek.