Nevşehir’de 19 Eylül Gaziler Günü Anma Programı nedeniyle, Nevşehir Şehitliğinde tören düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehir Şehitliğinde gerçekleştirilen tören; Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Vatan Şehitleri ve Gazileri Dernek Başkanı Ramazan Çiftci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İl Temsilcisi Zeki Didinmez ve Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği Başkanı İhsan Biçkin’in Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başladı.

Program; Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Saygı Atışı ve okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Törende, Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği Başkanı İhsan Biçkin günün anlam önemini belirten bir konuşma yaptı. Biçkin, Gaziler Günü'nün, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı verildiği 19 Eylül 1921'den beri kutlandığını hatırlatarak, "Milletimiz şanlı tarihimiz boyunca hür ve bağımsız yaşamayı bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur saymıştır. Tüm şehit ve gazilerimi minnetle anıyoruz." dedi.

Vali Fidan ve beraberindeki heyet daha sonra Kaldırım Mezarlığında bulunan şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dua ettiler.

Anma programına; Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit ve gazi yakınları ve daire müdürleri katıldı.