Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası Grup Müsabakaları sona erdi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası’nın bu yıl ikincisi düzenleniyor. NEVNAR Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya 5 grupta toplam 21 takım katıldı.

Oldukça çekişmeli geçen grup müsabakaları dün oynanan maçlarla sona ererken çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde;

A Grubu : Altınyıldız Koleji, Mehmet Gülen İlkokulu

B Grubu : Rauf Nail Akman İlkokulu, Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu

C Grubu : 75. Yıl İlkokulu, İncekaralar İlkokulu

D Grubu : Atatürk İlkokulu, 20 Temmuz İlkokulu

E Grubu : 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu, 19 Mayıs İlkokulu

Çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde oluştu;

Altınyıldız Koleji – 19 Mayıs İlkokulu

75. Yıl İlkokulu-Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu

100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu – 20 Temmuz İlkokulu

Rauf Nail Akman İlkokulu - Mehmet Gülen İlkokulu

Atatürk İlkokulu - İncekaralar İlkokulu