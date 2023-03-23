Nevşehir’de şehir içi hizmet veren özel halk otobüs sefer ve güzergâhlarında düzenlemeler yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi denetim ve kontrolünde hizmet vermekte olan özel halk otobüslerinde aktarma dönemi başlamasıyla beraber bazı seferler ve güzergâhlarında düzenlemeye gidildi.

Özel halk otobüslerinde 3 Nolu (NEVKUR) hattında çalışan ve daha önce Fevzi Çakmak Caddesi Çavuşoğlu Galericiler Sitesi önünde bulunan kavşaktan dönen araçlar, yeni düzenleme ile Millet Caddesi Aşağı Bekdik Cami-Vakıfbank önünde bulunan kavşaktan dönüş yapacak. Yapılan düzenleme ile ayrıca, Borsa Kavşağı ile Çavuşoğlu Galereciler Sitesi kavşağı arasında kalan alanda 3 Nolu hattı kullanan vatandaşlar, 1 ve 2 Nolu hat araçlarından biniş saatinden itibaren 10 dakika sonra 3 Nolu hat aracına ücretsiz aktarma yapabilecek.

Yine yapılan bu düzenlemeler sonucu 5 Nolu hatta çalışan araçlar Pazar günleri aktarma yapabildiğinden dolayı çalışmayacak. Cevher Dudayev Mahallesi’nden Terminal-Sanayi ve Hastane-2000 Evler Mahallesi bölgelerine ulaşım sağlayacak vatandaşlar, 3 Nolu hattan 1 ve 2 Nolu hatlara ücretsiz aktarım yapabilecekler.