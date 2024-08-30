Nevşehirli kadınlar, hafta sonu Kayaşehir’de ihtiyaç sahibi aileler için Erişte yapacak.

NEVŞEHİR (İGFA) - Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen ve sosyal destek çalışmaları ile hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasındaki dayanışma bağını güçlendiren Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde yine örnek bir projeye imza atacak. Proje çerçevesinde, 31 Ağustos Cumartesi günü saat 11:00’de Kayaşehir’de toplanacak olan gönüllü kadınlar burada erişte ve gözleme yapacak. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın da katılacağı etkinlikte kadınlarca yapılan erişte ve gözlemeler şehirdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Etkinliğe Nevşehir’deki dileyen tüm kadınlar gönüllü olarak katılabilecek.