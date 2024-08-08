Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.NEVŞEHİR (İGFA) - 3 Ağustos’ta başlayan festival kapsamında Nevşehir kent merkezi ile ilçe ve beldelerdeki farklı mekânlarda konser, sergi, gastronomi, atölye çalışması, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

Festivalin 5. günü etkinlikleri kapsamında Nevşehir Belediyesi Paşa Konağı Halk Kütüphanesi’nde bugün ünlü yazar Merve Çalışkan’ın katılımıyla çocuklar için Güzel Atlar Ülkesi Atölyesi yapıldı. Çalışkan, şehir tarihi ve yaratıcı yazarlık üzerine atölye çalışmasıyla çocukları şehrin efsaneleri, tarihi figürleri ve unutulmaz hikâyeleri üzerinden ilginç bir yolculuğa çıkarttı.