Nevşehir Belediyesi’nin makam aracı olan Togg, Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla aracı olmayan ve yeni evlenecek olan gençler gelin arabası, dar gelirli aileler ise çocuklarının sünnet düğünleri için sünnet arabası olarak kullanabilecek.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanlığı görevine başladıktan sonra ilk icraatı kentteki Arapça tabelaların kaldırılması yönünde talimat vermek olan Rasim Arı, şimdi de Nevşehir Belediyesi envanterinde bulunan Türkiye'nin yerli otomobili Togg’u vatandaşların kullanımına sundu. ‘Belediyemizin tüm imkânları belediyenin gerçek sahibi vatandaşların her zaman emrinde’ diyen Arı’nın verdiği talimatla birlikte bundan böyle Togg makam aracını yeni evlenecek olan gençler gelin arabası olarak kullanabilecek. Ayrıca dar gelirli aileler de çocuklarının sünnet düğünlerinde yine aynı aracı sünnet arabası olarak kullanabilecek.

Togg makam aracını kullanmak isteyen gençler ve aileler bunun Nevşehir Belediyesi başkanlık binasında bulunan Turkuaz Masa’ya başvurabilir.