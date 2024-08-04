Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" kapsamında Meryem Ana Kilisesi’nde açılan Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" dijital sergisi 11 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.

NEVŞEHİR (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" başladı. 11 Ağustos tarihine kadar sürecek olan festivalin ilk gününde Nevşehir’de bulunan ve Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Meryem Ana Kilisesi’nde Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" dijital sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı beraberinde Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler ile birlikte, uluslararası platformlarda büyük başarı elde eden Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" veri heykelini yerinde deneyimledi.

Sergi, Meryem Ana Kilisesi’nde 11 Ağustos 2024 tarihine kadar açık kalacak ve 10.00-2.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

Bu arada Bakan Yardımcısı Yazgı, Meryem Ana Kilisesi’ndeki programında Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler’den Nevşehir Belediyesi’nin Meryem Ana Kilisesi çevresinde ve Kayaşehir’de devam eden ve gerçekleştireceği turizm projeleri hakkında da bilgi aldı.