Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılacak olan ‘Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu’ için kayıt dönemi başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından, unutulmaya yüz tutmuş ata sporumuzu yaşatmak ve genişletmek amacı ile Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu açılacak. Sınırlı sayıda kontenjan ile açılacak olan kursa 12-17 yaş aralığındaki herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Kurslara katılmak isteyenler 23 Nisan 2023 tarihine kadar Paşakonağı’ndaki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen başvurabilecekleri gibi www.nevsehir.bel.tr adresindeki hızlı menü içerisinde bulunan KAPEM Kurs Kayıt sekmesinden online olarak kayıtlarını yaptırabilecek.