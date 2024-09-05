Nevşehir Belediyesi, yaklaşan 2024-2025 eğitim öğretim sezonu öncesinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Servisi ekiplerince okul servislerinde güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla yapılan denetimlerde, araçların teknik durumlarından sürücülerin belgelerine kadar birçok ayrıntı gözden geçirildi.

Servis araçlarının otomatik kapı, emniyet kemeri, acil durum ekipmanları ve yangın söndürme cihazlarını inceleyen ekipler, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşımacılık izin belgelerini de kontrol ederek, eksikliklerin giderilmesi için gerekli işlemleri başlattı.

Nevşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, öğrencilerin okullarına ve evlerine güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerine olanak sağlamak için Zabıta Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanındaki tüm tedbirlerin alındığı ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.