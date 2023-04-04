Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kompleksi içerisindeki 3 nolu çim sahada Otizm Farkındalık Şenliği düzenlendi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’in katıldığı şenlik, otizmli çocuklar ve aileleriyle birlikte yapılan otizm farkındalık yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüşün arından otizmli çocuklar kendileri için hazırlanan oyun alanlarında aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmanın toplum olarak hepimizin ortak meselesi olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Otizm bir eksiklik değil bir farklılıktır. Bizler de otizmli çocuklarımızın bu farklılıklarını öğrenmeli onları sevgiyle, bu farklı bilinçle kucaklamalıyız. Bilinmelidir ki tüm çocuklarımızın sosyal yaşamda sağlıklı bir şekilde ve uyum içinde var olabilmeleri biz yetişkinlerin asli görevlerinden birisidir” dedi.

Otizmli çocuklarına yaşamlarını adayan ailelere teşekkür eden Savran, otizmli çocuklara destek olmak için bundan sonraki dönem de Nevşehir Belediyesi olarak eğitim başta olmak üzere her türlü desteği vermeyi sürdüreceklerini vurguladı.