Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Avanos Yolu Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde gerçekleştirilecek olan yol çalışması dolayısıyla 8 Temmuz 2023 Cumartesi gününden itibaren bu bölgede trafik akışı tek şeritten sürdürülecek. Trafik ve yolcu güvenliği göz önüne alınarak bu cadde üzerinde çalışmakta olan özel halk otobüsleri güzergâhlarında değişiklik yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Yapılan düzenleme ile; Bekdik Mahallesi TOKİ 5.Etaptan (Çarşı Bölgesinden) Üniversite istikametine gitmekte olan 1 ve 5 nolu özel halk otobüsleri Jandarma Kavşağına geldiğinde 2 nolu hat güzergahına girerek Göktürk Caddesi-80.Yıl Bulvarı-Vefa Küçük Caddesi-Koparan Cami-Necmettin Erbakan Caddesinden Hastaneye gelecek. Hastaneden üniversiteye giden araçlar ise İl Özel İdare altında bulunan 50.Sokaktan (Sulusaray bağlantı yolu) Montessori Ana Okulu- Mustafa Paslanmaz Caddesi-2000 Evler TOKİ-Üniversite olarak güzergahını tamamlayacak.

Üniversite istikametinden Bekdik Mahallesi TOKİ 5.Etap (Çarşı) istikametine gitmekte olan 1, 4 ve 5 nolu özel halk otobüsleri ise 2000 Evler Mahallesi TOKİ-Yasin Börü Sokak-40.Sokak-50.Sokak (Sulusaray bağlantı yolu)-Hastane-Necmettin Erbakan Caddesi- Koparan Cami- Vefa Küçük Caddesi-80.Yıl Bulvarı- Göktürk Caddesi-Jandarma Kavşağına gelerek normal güzergahında devam edecek.