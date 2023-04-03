Nevşehir’de prizde unutulan elektrikli battaniye alev aldı. Çıkan dumandan ev sahibi zehirlendi.

Olay bugün 2000 Evler Mahallesi, 10. Sokak’ta bulunan Diriliş Apartmanı’nın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre prizde takılı olan elektrikli battaniye bir anda alev aldı. Evde yalnız yaşayan ev sahibi Mehmet Doğan kendi imkanlarıyla çıkan alevlere müdahale ederken, dumanı gören komşuları da itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi. Kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi Mehmet Doğan da dumandan zehirlenerek sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.