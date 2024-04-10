Nevşehir Belediyesi tarafından, on bir ayın sultanı ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramı dolayısıyla 11 pare top atışı gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Ramazan ayının başlangıcı dolayısıyla arife günü 11 pare top atışı gerçekleştiren ve ramazan boyunca her gün iftar saatinde yaptığı top atışları ile bir geleneği yaşatan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’nı on bir pare top atışı ile karşıladı.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından Kahveci Dağı’ndaki Kent Ormanı yakınlarında gerçekleştirilen top atışına Belediye Başkanı Rasim Arı’da katıldı.

İtfaiye erleri ile birlikte topların fitilini ateşleyen Başkan Arı, tüm Nevşehirlilerin bayramını kutlayarak hemşehrilerini bayramın birinci günü saat 15.00’te başkanlık binasında gerçekleştirilecek olan bayramlaşma programına davet etti.