Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni çerçevesinde gerçekleştirilen konvoy renkli görüntülere sahne oldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Nevşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni kapsamında, sünnetleri yapılan çocuklar için konvoy düzenlendi. Konvoy öncesinde dağıtılan sünnet kıyafetlerini giyerek aileleri ile birlikte Nevşehir Belediyesi önüne gelen çocuklar burada BigBus otobüslere bindi. Çocuklar ve ailelerini taşıyan otobüsler daha sonra buradan hareket ederek şehir turu yaptı. Yaklaşık 2 saat süren konvoya Cappadocia Turk Riders Chopper Club üyeleri de motosikletleriyle eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu. Konvoyun mahallelerden geçişi sırasında vatandaşlar balkon ve pencerelerinden çocukları ve ailelerini selamladı.

Belediye Başkanı Rasim Arı ise Sünnet Şöleni konvoyuna kendi kullandığı klasik otomobil ile katıldı. Arı’ya vatandaşlar gezi sırasında büyük ilgi gösterirken Arı konvoy sonrasında çocuklarla ve aileleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

Şehir turunun ardından çocuklar, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden Kapadokya Çocuk Festivali’ne katıldı. Festival kapsamında sahnelenen ‘Maysa ve Bulut’ adlı çocuk tiyatrosunu izleyen çocuklara belediye görevlilerince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İlk kez Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından başlatılan ve geleneksel hale gelen Sünnet Şöleni’nde unutamayacakları bir gün yaşayarak doyasıya eğlenen çocuklarla birlikte aileleri Başkan Arı’ya teşekkür etti.