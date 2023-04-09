Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tüm Nevşehirlileri SMA hastası Yusuf Eren bebeğin tedavi masraflarının karşılanması için başlatılan ve yüzde 88’e ulaşan yardım kampanyasına katılmaya davet etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, orucunu SMA hastası Yusuf Eren için Nissara AVM önünde kurulan bağış standında, Gostak ailesi kampanyaya destek veren gönüllülerle birlikte açtı. Burada Yusuf Eren bebeğin ailesi ve gönüllülerle bir süre sohbet ederek kampanya hakkında bilgi alan Savran, buradan tüm Nevşehirlilere çağrıda bulundu.

Savran: “Yusuf Eren evladımızın tedavisi için gerekli olan tutarı karşılayabilmek için ailesi ve gönüllü kardeşlerimiz yaklaşık bir yıldır mücadele veriyor. Bunun için valilik onaylı başlatılan bir yardım kampanyası var. Bir yıl uzun bir süre, ben daha kısa bir sürede tamamlanacağını umuyordum. Çok şükür şu ana kadar kampanyanın yüzde 88’i tamamlanmış durumda. Geriye yüzde 12’lik bir kısım kaldı.

Yusuf Eren Nevşehir’imizin bir evladı. Aslında biz bir anne babanın yaşama umudunu diri tutmaya çalışıyoruz. Kıymetli hemşehrilerimden ricam; bu mübarek ramazan ayı bitmeden evladımızın tedavisi için gerekli olan miktarı Nevşehir olarak toplayalım ve bu evladımızı artık tedavisine gönderelim. Artık zaman çok önemli. Bu hastalık ilerleyici bir hastalık ve kas yıkımı oluştuktan sonra o yıkımın geri dönmesi çok zor, hatta imkânsız. O yüzden o yıkımlar oluşmadan, yürüme yetisini kaybedecek kasları etkilenmeden, solunum kasları etkilenmeden bu kampanyanın tamamlanması gerekiyor. Sizlerden ricam; sosyal medyada Yusuf Eren için açılan sayfalar var oradan hesap numarasını öğrenerek 20, 30, 50, 100 ne olursa, neye gücünüz yeterse kampanyaya bağış yapmanızı istiyorum. Bir belediye başkanı, bir baba olarak bunu sizden rica ediyorum