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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, SMA ilacını bağış kampanyasıyla alan ve fizik tedavisi devam eden Yusuf Eren Gostak bebeğe doğum günü sürprizi yaptı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, çocukları SMA hastası olan ve geçtiğimiz yıl başlatılan kampanya ile birlikte yurt dışında SMA ilacını alarak hızla iyileşme sürecine giren Gostak ailesini ziyaret etti. Aileyi, yaşadıkları Bekdik Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret eden Başkan Savran, Yusuf Eren bebeğin babası Yüksel ve annesi Aynur Gostak ile bir süre sohbet ederek tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Yusuf Eren’in SMA ilacını alabilmesi için başlatılan kampanyada görev alan gönüllülerinde bulunduğu ziyarette, geçtiğimiz günlerde 2 yaşına giren Yusuf Gostak ile birlikte doğum günü pastasını kesen Savran, Yusuf Gostak’a sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Gostak ailesi ile, kampanyanın başladığı ilk günden itibaren kendilerine her zaman destek veren Belediye Başkanı Savran ve tüm Nevşehirlilere teşekkür etti.