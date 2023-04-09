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Törene Nevşehir İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve protokol üyeleri katıldı. Burada konuşan Belediye Başkanı Savran, Türkiye’nin farklı illerinden Nevşehir’e gelen antrenör ve sporculara başarılar diledi.

2022-2023 Yılı Okul Sporları Taekwando (Kyorugi) Gençler Kız - Erkek Grup Müsabakaları, Nevşehir’de başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Taekwondo (Kyorugi) Gençler Kız - Erkek Grup Müsabakaları, Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. 16 İlden yaklaşık 400 sporcunun katıldığı müsabakalarının başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

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