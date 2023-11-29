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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Yeni Oto Galericiler Sitesi içerisinde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Yeni Oto Galericiler Sitesi içerisinde başlatılan yol yenileme çalışmalarını inceledi. Beraberinde Başkan Yardımcısı Ersin Erol ile birlikte gittiği site içerisinde bulunan esnafları da ziyaret eden Savran, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Site içerisindeki çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması için belediye ekiplerinin yoğun bir gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Savran, “Yıl içerisinde şehrimizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz altyapı ve üstyapı yatırımları ile birçok önemli problemi çözüme kavuşturduk. Burada da zamanla yıpranan yollar için esnaflarımızın bir talebi vardı. Bir süre önce çalışmaları başlattık ve hızla ilerliyoruz” dedi.