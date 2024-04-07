Nevşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü marifetiyle yürüttüğü çalışmalar ile şehrin içme suyu kaynaklarına alternatif kaynaklar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipler Arzu Kamber bölgesinde şehre alternatif yeni bir içme suyu kaynağı kazandırdı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için başlatmış olduğu sondaj çalışmalarına devam ediyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Çat yakınlarındaki Arzu Kamber bölgesinde bulunan mevcut su deposu yanında yapılan sondaj çalışmaları ile birlikte saniyede 30 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağına ulaştı.

Buradan elde edilecek olan içme suyu mevcut depolara aktarılacak.

Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle yaşanabilecek su kesintilerinin önüne geçebilmek için belediye ekipleri alternatif su kaynağı arayışlarını sürdürecek.