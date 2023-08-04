Nevşehir Belediyesi tarafından kurulumu süren Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) Ekim ayında enerji üretimine başlaması hedefleniyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasındaki 60 bin metre kare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulacak olan Nevşehir Belediyesi GES alanında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte santral alanını gezen ve yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler alan Başkan Savran, tesiste yıllık olarak 6.500.000 kWh elektrik üretimi sağlanacağını ve bu miktarın Nevşehir Belediyesi'nin yıllık elektrik tüketim miktarının yüzde 33’ü olduğunu belirtti.

Şu anda fotovoltaik paneller için çelik konstrüksiyon montajının sürdüğü tesiste ilerleyen günlerde fotovoltaik panel montajının tamamlanacağını kaydeden Savran, tesiste Ekim ayının ilk haftalarında üretime başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.