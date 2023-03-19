Nevşehir’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü nedeniyle, Şehitler Parkı’nda Çelenk Sunma Töreni yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Törende; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği ve Nevşehir Vatan Sevdalıları Derneği yöneticilerinin çelenklerini sunmalarının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin aziz hatıraları için Saygı Duruşundu bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Buradaki tören, saygı atışıyla sona erdi.

Buradaki törenin ardından protokol üyeleri Kaldırım Mezarlığında bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.