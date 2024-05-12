Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Batuhan Ergöz, Kayseri’de gerçekleştirilen U16 – U18 Atletizm Bölgesel Seçme Yarışmalarında bölge şampiyonu oldu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U16 – U18 Atletizm Bölgesel Seçme Yarışmaları, 23 ilden 700’ü aşkın sporcunun katılımı ile Kayseri’de yapıldı. Seçmelerde U18 kategorisinde 800 metre koşan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Batuhan Ergöz, tüm rakiplerini geride bırakarak bölge şampiyonu oldu.

Çalışmalarını Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi nezaretinde sürdüren ve daha önce 24-25 Şubat 2024 tarihlerinde İstanbul’da yapılan salon şampiyonasında da 800 metrede Türkiye 2’ncisi olan Ergöz’ün hedefi 1-2 Temmuz 2024 tarihinde İzmir’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak.