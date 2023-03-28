Nevşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 23 Nisan Pazar günü ‘Çocuk Şenliği’ düzenleyecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Nevşehir Belediyesi, Nevşehirli çocuklar için muhteşem bir ‘Çocuk Şöleni’ hazırladı. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen şölen, 23 Nisan Pazar günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Sabah saat 10.00’da başlayacak olan şenlikte, çocuklar için Kültür ve Sanat Merkezi bahçesine oyun parkurları yerleştirilecek. Tırmanma Duvarı, Büyük Kaydırak, Rodeo, Dart, Timsah Oyun Parkuru’nun olacağı şenlikte çocuklar aynı zamanda 10D Mobil Sinema keyfi yaşayacak. Ödüllü yarışmaların da düzenleneceği şenlikte çocuklara Nevşehir Belediyesi tarafından ikramlarda bulunularak çeşitli hediyeler dağıtılacak.