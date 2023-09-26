Nevşehir Belediyesi 1 Ekim Dünya Çocuk günü dolayısıyla Nevşehirli çocuklar için muhteşem bir etkinlik düzenleyecek.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2023 Pazar günü, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Birbirinden eğlenceli aktivitelerin düzenleneceği çocuk şenliğinde Nevşehirli çocuklar doyasıya eğlenerek aileleri ile birlikte unutulmaz bir güne imza atacak. Şenlikte; Hacivat Karagöz, akrobasi gösterileri, 10 D Mobil Sinema, oyun parkurları, tırmanma duvarı, palyaço, sokak oyunları, kukla gösterisi, maskot gibi aktiviteler yer alacak.

Çocuklar için ödüllü yarışmaların da düzenleneceği şenlikte çocuklara Nevşehir Belediyesi tarafından ikramlarda bulunularak hediyeler dağıtılacak.