Nevşehir Belediyesi tarafından öğrencilerinin eğitimlerine katkı sunmak amacıyla başlattığı proje çerçevesinde bir araya gelen gönüllü üniversite öğrencileri ve öğretmenler, Nevşehir Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi’nde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz kurs veriyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran öncülüğünde geçtiğimiz yıl Nevşehir’in en büyük gönüllülük hareketlerinden birini başlattı. Proje çerçevesinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gönüllü Eğitim Merkezi çatısı altında bir araya gelen 25 gönüllü üniversite öğrencisi ve mezun genç, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine farklı branşlarda açılan kurslarda eğitmen olarak görev aldı.

Merkezde bugüne kadar açılan kurslarda yaklaşık bin 200 çocuğa ücretsiz kurs imkanı sunarken, yaz döneminde açılan Resim, Matematik, Fen Deney Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları, Satranç ve İngilizce kurslarına da katılım yoğun oldu. Yaz döneminde, hafta içi ve hafta sonu Paşa Konağı içerisinde gerçekleştirilen kurslara halen 415 çocuk katılıyor.