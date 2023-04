Nevşehir’de Gri Koç olarak tanınan Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen ‘Sınav Kazandıran Taktikler’ seminerine gençler adeta akın etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

‘Genç Dostu Belediye’ sloganıyla eğitim hayatlarının her adımında gençlerle birlikte olan Nevşehir Belediyesi, bu kez KTO Karatay Üniversitesi ve Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, YKS’ye hazırlanan gençler için “Sınav Kazandıran Taktikler” konulu seminer gerçekleştirdi.

Konferansları, yayınları ve kitaplarıyla her yaş grubunun büyük bir beğeniyle takip ettiği Gri Koç, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ni tıklım tıklım dolduran gençlere; sınava hazırlık süreci, stresle baş etme ve verimli ders çalışma yöntemleri, zamanın verimli değerlendirilmesi ve motivasyonun yüksek tutulmasına ilişkin bilgiler aktardı. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde yaklaşık bir buçuk saat süren seminerde katılımcıların sorularını da yanıtlayan Gri Koç, gençlerle bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program öncesinde gençlere hitap eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sınavlara hazırlanan gençlere başarılar diledi. Eğitim hayatlarının her anında gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak gençleri çok önemsiyoruz. Ana sınıfından üniversiteye kadar tüm öğrencilerimiz için projeler hayata geçiriyor ve onların görüşlerini dinliyoruz. Son iki yılda LGS ve YKS’ye hazırlanan gençlerimiz için ücretsiz olarak on binlerce deneme sınav seti ve kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Bun yanında online ve yüz yüze deneme sınavları ile gençlerimize kendilerini test etme imkanı sunduk. Bunların yanında her yaş grubundaki öğrencilerimiz için binlerce kitap dağıtımı yaptık. Yeni dönemde bu desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz” dedi.