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Nevşehir Belediyesi tarafından, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de eğitim – öğretim gören öğrencilere final sınavları boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

NEVÜ’de eğitim-öğretim gören öğrencilerin 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınavı maratonu ve heyecanı geçtiğimiz günlerde başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde yer alan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde final sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ikram standı kuruldu. Burada öğrencilere meyve, kuru yemiş, meyve suyu gibi çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Nevşehir Belediyesi ikram standını ziyaret ederek öğrencilere limonata ve kek ikramında bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi.