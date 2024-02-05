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AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, İlk, Orta ve Lise öğrencilerinin özel halk otobüsü ulaşım giderlerini karşılayacaklarının müjdesini verdi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde projelerini açıklamayı sürdüren AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, emeklilerin ardından bir müjde de öğrencilere verdi. Daha önce emeklilere ay ay düzenli olarak Bin TL destekte bulunacaklarını ve emeklilerin 5 tona kadar olan su kullanım bedellerinin faturalarına yansıtılmayacağını duyuran Savran, öğrencileri de unutmadı.

Savran, İlköğretim, Ortaöğretim ve Lise kurumlarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ‘özel halk otobüsü’ ulaşım ücretlerini yeni dönemde Nevşehir Belediyesi olarak kendilerinin karşılayacağını söyleyen Savran, ayrıca Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatlarını sürdüren sporculara da ilave biniş hakkı tanımlayacaklarını açıkladı.

Savran, “Ulaşım Desteği ile öğrencilere ve ailelerine ciddi bir katkı yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerimize her zaman, her konuda, imkanlar dahilinde elimizden gelen desteği göstereceğiz.Projenin ayrıntılarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz proje tanıtım toplantısıyla vatandaşlarımıza anlatacağız.” dedi.