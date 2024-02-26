Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Batuhan Ergöz, U18 Türkiye Atletizm Salon Şampiyonası 800 metre kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Türkiye Salon Şampiyonası İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda yapıldı. 58 ilden 346 kadın, 486 erkek sporcunun katıldığı şampiyonada, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Batuhan Ergöz, 800 metre kategorisinde koştu. Ergöz, 800 metre yarışlarında Türkiye 2’ncisi olarak gümüş madalya kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Türkiye 2’ncisi olan Batuhan Ergöz ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı Antrenörü Hakan Köstekçi’yi tebrik etti.