Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, katıldığı Türkiye Şampiyonasında 3’ncü olarak bronz madalya kazandı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Kombin ( B-L ) Türkiye Şampiyonası, hafta sonu İstanbul’da gerçekleştirildi. Şampiyonada, Nevşehir’i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Spor Tırmanış Takımı sporcularından Mustafa Sacit Sümer 3’ncü olmayı başardı. Sümer bu derecesi ile bronz madalya kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında, son dönemde hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda önemli dereceler elde eden Mustafa Sacit Sümer ve antrenörü İrem Selen Kafalı’yı tebrik etti.