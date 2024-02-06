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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Yağız Pala, U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U-16 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Bursa’da yapıldı.

Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren müsabakalara 58 kentten bin 339 sporcu katıldı. Şampiyonada bin 500 metre kategorisinde koşan Nevşehir Belediyespor sporcusu Yağız Pala, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatını sürdüren Yağız Pala ve antrenörü Hakan Köstekçi’yi tebrik etti.