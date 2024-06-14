Nevşehir Belediyesi sporcuları, Mersin’de katıldıkları Kick Boks Türkiye Şampiyonası Grup Seçmeleri müsabakalarında önemli dereceler elde etti.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonası Grup Seçmeleri müsabakaları 10-12 Haziran tarihleri arasında Mersin’de yapıldı. Seçmelerde, Nevşehir Belediyesi sporcularından Fatma Nur Köşken kick light 55 kg kategorisinde, Yunus Emre Çetinkaya light contact 69 kg kategorisinde ve Osman Çağlar Kürkçü kick light 69 kg kategorisinde birinci oldu.

Aynı zamanda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri olan sporcular, bu dereceleri ile 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek olan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası’na katılmaya hak kazandı.

Kick Boks Antrenörü Mustafa Çetinkaya nezaretinde Türkiye Şampiyonası’na hazırlanacak olan sporcular burada da birinci olmaları durumunda 02-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Yunanistan’ da gerçekleştirilecek Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.