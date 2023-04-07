Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Okul Sporları Judo Yıldızlar Kız - Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları ödül törenine katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen 2022-2023 Yılı Okul Sporları Judo Yıldızlar Kız - Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Nevşehir’de yapıldı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan turnuvaya, 61 ilden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

İki gün süren turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törende Vali İnci Sezer Becel ile birlikte dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgelerini veren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.