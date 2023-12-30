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Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Kıratlıoğlu Mahallesi’nde yapımına başlanılan park tamamlandı. Daha önce atıl vaziyetteki bir alanda yapılan park içerisinde basketbol sahası da bulunuyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Son üç yılda yeşil alan miktarı, park ve semt sahaları konusunda yaptığı çalışmalarla bir rekora imza atan Nevşehir Belediyesi, Kıratlıoğlu Mahallesi Eker Sokak’ta yeni bir park daha yaptı.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılan 2885 m2 büyüklüğündeki park içerisinde çocuklar için oyun grubu ve kent mobilyaları ile birlikte basketbol sahası buluyor. Alanda ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemesi de yapan belediye ekiplerinin çalışması mahalle sakinleri tarafından