Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşi programında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri ile buluştu.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kerim Bilgin Konferans Salonu’nda düzenlenen programa; NEVÜ Rektör Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Karapınar Belediye Başkanı Yasin Güneş, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Ergen, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özel, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Leyla Kahraman Yüce, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Söyleşi programına kendi özgeçmişinden ve kariyer hayatıyla birlikte kısa ve uzun vadede gerçekleştirdikleri ve planladıkları belediye çalışmalarına değinerek başlayan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, öğrenci dostu belediyecilik anlayışını benimseyen bir belediye olduklarını söyledi.

Belediyenin imkânları doğrultusunda öğrencilerin sosyo-kültürel gelişimlerine katkılarda bulunacak kültürel, sportif, sanatsal ve benzeri etkinliklere de büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Savran, “Nevşehir Belediyesi olarak şehrimiz ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına yürütmekte olduğumuz asli görevlerimiz ve sorumluluklarımızla birlikte her zaman siz değerli gençlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha bilmenizi isterim. Öğrenci dostu belediyecilik anlayışını benimseyen bir yönetici olarak istek ve talepleriniz ne olursa olsun her zaman kapımız siz değerli gençlerimize açıktır. Çünkü sizler ailelerinizin bizlere emaneti olan ve her alanda hızla büyüyerek gelişen ülkemizin teminatısınız. Şehrimiz de büyük şehirlere kıyasla kısıtlı imkânlara sahip bir şehir olmasına rağmen sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan huzurlu ve güvenli bir şehir. Sizlere eğitim hayatınızla birlikte kariyer hayatınızda başarılar dilerim" dedi.