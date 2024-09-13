Sivas Belediyesi tarafından Şeyh Şamil Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Nevzat Öztürk Parkı hizmete açıldı.

SİVAS (İGFA) - Belediyede uzun yıllar Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan ve geçtiğimiz Mart ayında vefat eden merhum Nevzat Öztürk’ün adını taşıyan park, 5 bin metrekare alan üzerine kuruldu.

Çocuk oyun alanı, ahşap pergola, oturma bankları ve nitelikli ağaçlarla donatılan parkın açılış törenine; Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Vali Yardımcısı Yakup Tataoğlu, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, merhum Nevzat Öztürk’ün eşi Şadiye Öztürk ve aile bireyleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Şeyh Şamil Mahallesi Muhtarı Gülsen Ayhan; “Geçmiş aylarda kaybettiğimiz Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürü merhum Nevzat Öztürk ağabeyimize rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Parkımızın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Başkanımız sağ olsun mahallemize park ve Özbelsan ekmek büfesini kazandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Merhum Nevzat Öztürk’ün kızı Suheda Öztürk ise “Yaşadığımız bu zorlu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, her daim desteklerini yanımızda hissettiğimiz sayın Belediye Başkanımız Dr. Adem Uzun beye, başkan yardımcılarımıza, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarının tamamına, çok değer verdiği dostlarına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Ardından konuşan Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu; “Çocuklara, ailelere yönelik böylesine güzel bir hizmetin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir vefa örneği sergilenmiş. Belediye’ye 36 sene hizmet etmiş bir kardeşimizi, ağabeyimizi vefa ile anıp isminin buraya verilmiş olması gerçekten Sivaslılara yakışır bir davranış, tebrik ediyorum. Nevzat Öztürk ağabeyimize de rahmet diliyorum. Parkın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak katılımcılara hitap eden Başkan Dr. Adem Uzun ise “Nevzat Öztürk denildiği zaman benim aklıma nezaket geliyor, naiflik geliyor, devlet adamlığı geliyor. Zaman zaman Belediye’de mutlaka işlerimiz oluyordu, kendisiyle görüştüğümüzde beni hiçbir zaman için geri çevirmemişti. Sadece ben değil, birçok okul müdürü arkadaşlarımızı, Sivas’taki birçok kardeşimizi geri çevirmemişti. Şu çok önemlidir; her insana da nasip olmaz. İsminin bir yerde yaşatılması, bu çok daha kıymetli... Demek ki şehrin hafızasında, Belediyenin hafızasında bir yer edinmiş ki biz de bugün Nevzat ağabeyimizi hem anıyoruz hem de inşallah Şeyh Şamil Mahallemize güzel bir parkı kazandırıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek parkın açılışı yapıldı.

Bölgeye yeni bir park ve ekmek büfesi kazandırılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’a teşekkür etti.