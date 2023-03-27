Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanlar, dünyaca ünlü New York Times meydanında iftar sofrası kurdu. İftar sofrası için aylar öncesinde hazırlık yapılırken, 2 Türk iş insanı sofraya katkıda bulundu.

MUHAMMED TAŞÇILAR

ABD (İGFA) - New York'un Ali Babası olarak bilinen Ali Rıza Doğan, yüzlerce porsiyon sandviç Türk köftesi hazırlarken, Champion Pizza'nın sahibi Hakkı Akdeniz pizzalarını iftar yapacak Müslümanlara ikram etti.

İftar sofrası Akşam ezanıyla başlarken, Müslümanlar aynı sofrada toplandı. İftar yemeğine bir çok Sivil Toplum kuruluşu ve Müslümanların işlettiği restorantlar yemek, meyve ve tatlı dağıttı.

iftar sonrasında Teravih namazı için Times meydanında tekrar ezan yankılanırken, sofraya oturan ve Müslüman olmayanlar ezanı büyük bir huşu içinde dinledi.

Teravih namazında saf tutan Müslümanlar daha sonra sessizce dağıldı.