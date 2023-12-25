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New York'un ünlü mekânı Carnegie Hall, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte, solist Elif Buse Doğan muhteşem sesiyle, Türk halk müziğinden eserler seslendirdi.abdpost.com / ABD (İGFA - New York'un ünlü mekânı Carnegie Hall’da düzenlenen Elif Buse Doğan konseri yoğun ilgi gördü. Andrew Perea'nın şefliğindeki senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleşen konserde, Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve Aşık Reyhani gibi değerli Türk halk müziği sanatçılarının sevilen eserleri Elif Buse Doğan tarafından seslendirildi.

Ege, Karadeniz ve Rumeli yörelerine ait eşsiz türküler de izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ayrıca Doğan, senfoni orkestrası eşliğinde Türk milli kahramanlık türkülerinden biri olan “Çırpınırdı Karadeniz” adlı eseri seslendirdi. Türk bayrağına gönderme yapan bu eser, salonda büyük alkış aldı.

İBRAHİM ERKAL ANILDI

Elif Buse Doğan, gecede aynı zamanda 11 Mayıs 2017'de aramızdan ayrılan Erzurumlu İbrahim Erkal'ın eserlerine de yer vererek onun anısını yaşattı. Doğan, davetlilerle birlikte birbirinden değerli türküleri seslendirirken duygusal anlar yaşandı.

GENİŞ KATILIM YAŞANDI

Konsere Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Serdar Önal, KKTC New York Temsilcisi Mehmet Dana, TASC Başkanı Melih Bektas, TASC Başkan Yardımcısı Gökhan Doğan, TAASNY (Türk-Amerikan Sanat Topluluğu) Başkanı İbrahim Yazıcı'nın yanı sıra Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları da katıldı. Bu önemli etkinliğin geniş katılımı, Türk kültürünün ve müziğinin birleştirici gücünü ortaya koydu.

Amerika'nın çeşitli eyaletlerinde konser veren sanatçı Elif Buse Doğan, hayalinin gerçekleştiği Carnegie Hall'deki türkü konseri dolayısıyla büyük gurur duyduğunu belirtti. Doğan, Türkiye Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlenen konseri, bu önemli mekanda gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

TASC BAŞKANI BEKTAŞ ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Konser sonunda TASC Başkanı Melih Bektaş, sanatçı Elif Buse Doğan ve orkestra şefi Andrew Perea'ya katkılarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti. Ayrıca piyanist Faruk Kanca ve klarnet virtüözü İsmail Lumanowski'ye de konsere verdikleri katkılarından dolayı teşekkür edilerek birer çiçek takdim edildi. Başkan Bektaş, Türkiye'nin 100. yıl kutlamalarına yakışır bir konser düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını, ancak yaşanan savaşın da bir an önce son bulması gerektiğini vurguladı.