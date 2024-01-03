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New York’ta temizlik işçileri, yılbaşı günü sabaha kadar mesailerine devam etti. Yoğun kalabalığa rağmen çalışmalarını aksatmayan temizlik işçileri, çevredekiler tarafından takdir topladı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Yılbaşı günü New York’ta çöpçüler tarafından fedakar bir çalışma gerçekleştirildi. Şehir genelinde çalışmalarını sürdüren temizlik işçileri, sabaha kadar mesailerine devam etti.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR ÇALIŞTILAR

Özellikle şehir merkezinde insanların yoğun olduğu yerlerde çalışmalarına ağırlık veren temizlik işçileri, çevrede oluşabilecek kirliliğin önüne geçti.

Çöp kamyonları kalabalık New York sokaklarında, doldur-boşalt yapmaya devam etti.