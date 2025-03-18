Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Filistin'in kültürel direnişini sanat aracılığıyla dünyaya tanıtmak amacıyla New York'ta anlamlı bir etkinlik düzenledi. "Filistin’de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat" başlıklı organizasyon, Türkevi’nde gerçekleştirildi. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, programı ABDPost okurları için takip etti.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - "Filistin’de Bir Direniş Biçimi Olarak Sanat" başlıklı organizasyon, Türkevi’nde gerçekleştirildi.

Organizasyon, Filistin halkının tarihsel mücadelesinin sanatsal bir perspektifle sunulmasına olanak sağladı. Etkinliğe, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ev sahipliği yaptı. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, programı okurlarımız için takip etti.

SANATLA DİRENİŞ VE DAYANIŞMA

Programda Filistinli sanatçıların eserlerinin yer aldığı video gösterimi ve şiir dinletileriyle Filistin kültürüne ve direnişine dair derin bir anlayış kazandırıldı.

TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN’E OLAN DESTEĞİ

ABDPost.Com'a göre Dr. Betül Özel Çiçek'in moderatörlük yaptığı etkinlikte, Türkiye’nin Filistin halkına verdiği destek vurgulandı.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’in haklı davasını her platformda dile getirdiğini ve Gazze’ye yönelik insani yardımlar konusunda kararlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Gümrükçüoğlu, KADEM’in Gazze’deki kadınlara dijital beceriler kazandırmak amacıyla başlattığı projelere de değindi. Bu tür girişimlerin, Filistinli kadınların ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmesine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

ZEİNA AZZAM: FİLİSTİN’İN MİRASIYLA GÖÇTÜM, KİMLİĞİMLE DİRENDİM

ABDPost.Com'un haberine göre Filistin’i konu alan dayanışma etkinliğinde konuşma yapan Zeina Azzam, Filistin’in tarihsel mücadelesine olan kişisel bağını, ailesinin 1948’deki savaştan sonra Filistin'den Suriye’ye, ardından Lübnan’a göç etmesiyle aktardı. "10 yaşımdayken, ailemle birlikte ABD’ye göç ettim. Göçmenlik deneyimim, her şeyin kaybolduğu bir zaman dilimiydi. Göçmen olmanın zorlukları, kültürün taşınması, bu göçmenlik duygusu hala içimde yaşıyor," diyerek, Filistinli göçmenlerin yaşadığı trajediyi daha derinlemesine anladığını belirtti. Azzam, bu deneyimlerin Filistin halkının mücadelesine olan duyduğu bağlılığı güçlendirdiğini ifade etti.

SANATIN DİRENİŞLE BÜTÜNLEŞEN GÜCÜ

Etkinlikte, Filistin sanatının sadece bir ifade biçimi değil, aynı zamanda halkın direnişinin simgesi olduğuna dikkat çekildi. Konuşmacılardan Amer Zahr, "Sanatımız bir silahtır ve bunu tutku, hassasiyet ve mizah ile kullanırız. Durursak, var olamayız," diyerek sanatın, Filistin halkının kimliğini ve mücadelesini anlatmadaki önemli rolünü ifade etti. Filistinli sanatçıların eserlerinin, sadece estetik bir amaç gütmediğini, aynı zamanda bir direniş formu olarak şekillendiğini belirtti.

SANAT VE HUKUK PERSPEKTİFİNDEN DİRENİŞ

Etkinlikteki önemli konuşmacılardan biri olan hukukçu Lamis Deek, Filistin halkının direnişini ve sabrını vurgulayarak, "Şehit olmak, gerçeği tanık olmaktır çünkü bu gerçeği tanıklık etmek bizi test eder. Bir özgürlük savaşçısı olmak, tarih boyunca gösterilen en güçlü ve en kötü kolonyal projelerden birine meydan okumaktır" dedi. ABDPost.Com'a göre, Filistin halkının 76 yıldır büyük bir sabır ve alçakgönüllülükle varlık mücadelesi verdiğini belirten Deek, bu süreçte halkın insanlığa ve umuda olan inancını kaybetmeden varlıklarını sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin verdiği desteğin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının yanında durarak uluslararası platformlarda gösterdiği kararlılığın önemine değindi.

FİLİSTİN KÜLTÜRÜNE SAYGI VE DAYANIŞMA

Etkinlikte Filistin kültürünün zengin mirası da ön plana çıkarıldı. Filistinli sanatçıların eserleri ve tarihsel bağlamda Filistin'in kültürel önemi katılımcılarla paylaşıldı.

Katılımcılara, Filistin’in simgesi haline gelmiş karpuz dilimi şeklinde yaka iğneleri hediye edilerek, Filistin halkının kültürel mirasına olan saygı ifade edildi.

Etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak iftarla başladı. Katılımcılar, Filistin halkına olan desteklerini ve dayanışmalarını iftar masasında bir araya gelerek gösterdiler. İftar vaktinde ezan okundu ve katılımcılar, oruçlarını açtı.

FİLİSTİN'İN MİRASI, SANATLA GELECEĞE TAŞINIYOR

KADEM tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik, Filistin halkının mücadelesine sanatsal bir bakış açısı kazandırmanın yanı sıra, Türkiye'nin Filistin’e yönelik verdiği destekleri uluslararası düzeyde bir kez daha duyurdu.

Filistinli sanatçılar ve aktivistler, sanatın gücünü, kimliklerini ve tarihsel mücadelesini anlatmak için kullanmaya devam edeceklerini bir kez daha vurguladılar.