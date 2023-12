Tahmini Okuma Süresi: dakika

New York’ta yaşanan aşırı göç nedeniyle shelterlarda yer kalmadı. Aşırı yoğunluk nedeniyle bekar erkeklerin shelterlardan çıkarıldığı öğrenildi. New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin, shelterlarda yaşayan kişilerden aldığı bilgiye göre, artık sadece aileler yerleştiriliyor.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - New York’ta yaşanan aşırı göçler sorun olmaya devam ediyor. Son olarak shelterlarda yaşayan bekar erkekler çıkarıldı. Tepki çeken kararlara bir yenisi daha eklendi. Shelterlarda yaşayan ailelere verilen 1 senelik yasal izin yarı yarıya düşürüldü. Yapılan araştırmalarda gün yüzüne çıkarılan olay tepki çekti.

ABDpost.com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’ye konuşan bir sheltar sakini S.D., “Bekar erkekler tamamen tahliye edildi. Şu an sadece yeni gelen aileleri yerleştiriyorlar. Aileler yerleştirilirken 1 sene kalabileceğimiz söylendi ancak 6 ayı tamamlayan ailelerden çıkmaları isteniyor. Bize de aynı şekilde çıkmamız gerektiği söylendi. Çocuklu aile olarak kalmamıza rağmen en geç 3 Ocak’a kadar evi boşaltmamız isteniyor. Bize yerleşirken 1 sene kalabileceğimiz söylendi şimdi neden çıkarılıyoruz diye sorduğumuzda ise ‘siz 6 aylık paketteydiniz 6 ayınız doldu’ cevabı veriliyor” dedi.

KİRA YARDIMI ALABİLİYORLAR

New York’ta yaşanan göç dalgasının bu gibi olumsuz sonuçları fazlasıyla artırdığını belirten S.D., “New York artık göç dalgasını kaldıramıyor. Şehir o kadar doldu ki adım atacak yer kalmadı. Bu shelterlarda da sorun yaşanmasına neden oldu. Aileler, bekarlar mecbur ilk olarak buralara yerleşmek istiyor. İçlerinde çalışma izni alanlar şanslı. Çalışma izni olanlar, işe başladıktan sonra 500 ila 2 bin dolar arası bir kira desteği alabiliyor. Verilecek adrese gidip şahsen bir başvuru yapılıyor, onay gelirse kira yardımı almaya hak kazanıyor. Böyle bir kolaylık sağlanıyor. Ayrıca shelterdan çıkarken, Uber ya da Lift çağırarak taşınmanıza yardımcı oluyorlar. Masraflar da devlet tarafından karşılanıyor” ifadelerini kullandı.

BEKAR ERKEKLER İÇİN ÇADIR KENT KURULUYOR

Öte yandan bekar erkekler için New York’un çok dışında bir çadır kent kurulduğunu işaret eden S.D., “Bekar erkeklerin yerleşebilmesi için New York’un çok dışında bir çadır kent kuruldu. Burada iş buluğ maddi gücünü sağlayan bekar erkekler oraya girmek istemiyor. Bir şekilde 3-4 kişi birleşip bir ev tutuyorlar ya da bir oda tutup orada yaşayarak hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.