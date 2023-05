Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Rengim Mütevellioğlu ile abdpost.com editörü Özlem Özgüt Yörekli bir röportaj gerçekleştirdi.Özlem Özgüt YÖREKLİ - abdpost.com / ABD (İGFA) - Rengim Mütevellioğlu, Sorbonne Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü mezunu bir fotoğraf sanatçısı. 20 yılı aşkın süredir yaptığı mesleğini kişiliğinin bir parçası olarak tanımlıyor.

Ruhunun başka bir iş yapmaya elvermediğini söyleyen Mütevellioğlu, oldukça alçak gönüllü bir kişiliğe sahip ve kariyerinde kazandığı ödülleri söylemekten biraz çekiniyor.

6 yıldır New York'ta yaşayan sanatçı, dönem dönem sergiler açsa da son yıllarda haber fotoğrafçılığına yönelmiş. Bu alanda da dünyanın önde gelen yayınları olan The New York Times, The Washington Post ve The Guardian gibi mecralarda kendine önemli bir yer edinmiş.

https://youtu.be/91R9mNvPXIk

Sorbonne'da okuduktan sonra Türkiye'ye dönen sanatçı, 3 yıl Türkiye'de çalıştıktan sonra tatil için geldiği New York'a aşık olup kalma kararı almış. Bu şehirde hiç kimsenin kendisini yabancı gibi hissetmediğini çünkü herkesin yabancı olduğunu ve dolayısıyla kendisini evinde gibi hissettiğini ifade etti. Sanatçılara verilen 'O1' vize türü ile 6 yıldır burada yaşıyor. Ama bir gün mutlaka Türkiye'ye dönmeyi planlıyor.

Fotoğrafçılıkta uzmanlaştığı belgesel ve portre alanlarında biraz kısıtlayıcı bir ortam olarak değerlendirdiği için Türkiye yerine çok etkilendiği New York'ta kariyerine devam ediyor sanatçı. Hatta geçtiğimiz Ocak ayında Meksika sınırından ABD'ye göç edenleri görüntülediği The New York Post haberi ise oldukça dikkat çekti.