Tasarımını ve yapımını Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Mühendislik Birimi ASE A.Ş’nin üstlendiği Mısır’ın ilk nükleer güç santrali El-Dabaa Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinde kullanılacak kor tutucu inşaat sahasına ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Bir NGS’nin pasif güvenlik sistemlerinin ana unsurlarından biri olan kor tutucu, acil bir durumda erimiş çekirdeğin parçalarını güvenli bir şekilde tutarak reaktör binası muhafazasının dışına çıkmasını önlüyor. Mersin’de inşa edilen Akkuyu NGS’nin ilk üç ünitesinde de kurulumu tamamlanan ekipman, 3+ nesil VVER-1200 tasarımlarına sahip son teknoloji nükleer güç ünitelerinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

El -Dabaa NGS’ye ait kor tutucunun üretimi de Rosatom’a bağlı ASE A.Ş’de tamamlandı. Kor tutucu bir gemiye yüklenerek Rusya’daki St. Petersburg Limanı’ndan Mısır’a gönderildi.

Kor tutucunun sahaya ulaşması dolayısıyla bir de tören düzenlendi. Düzenlenen törene Mısır Nükleer Enerji Santralleri Kurumu (NPPA) adına Rosatom Mühendislik Bölümü ve NPPA'dan proje ekiplerinin yanı sıra NPPA İşletme ve Bakımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mühendis Mohamed Ramadan Badawy, El-Dabaa NGS Projesi Proje Müdürü Dr. Mohammed Dwiddar ve Rosatom’un Mühendislik Birimi ASE A.Ş’nin Başkan Yardımcısı ve El-Dabaa NGS İnşaat Projesi Direktörü Grigory Sosnin katıldı.